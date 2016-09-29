Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.07
USD
25.90
RUB
0.40
EUR
29.05
USD
25.88
RUB
0.41
EUR
29.30
USD
26.09
RUB
0.41
Музыка
Новости музыки
29 сентября 16, 09:56
Соланж Ноулз представит новый альбом на этой неделе
Соланж Ноулз
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Впервые за восемь лет сестра Бейонсе Соланж Ноулз представит свой новый студийный альбом.
Произойдёт это уже совсем скоро – в пятницу 30 сентября. Новая пластинка получила название «A Seat At The Table». 

Вместе с Соланж в новом альбоме можно бует услышать её коллег-друзей Lil Wayne, Q-Tip, The-Dream, Sampha, Moses Sumney, Dev Hynes, BJ The Chicago Kid, Sean Nicholas Savage, Nia Andrews, Kelela, а также Келли Роуленд, коллегу по группе «Destiny’s Child», в которой когда-то пели Соланж и её сестра Бейонсе. 

Сообщается, что в новом альбоме будет 21 песня, восемь из которых – ремейки. 

«Это проект самоидентификации, независимости, горя и исцеления» — прокомментировала выход альбома сама певица. 

В 2012 году она выпустила мини-альбом «True», а «A Seat At The Table» стал первым полноценным альбомом.




Источник: http://www.starslife.ru/
Ещё по теме:
Новый альбом Бритни Спирс появился в сети без ведома певицы
Мадонна: "Сегодня стать звездой слишком просто"
Возвращение на сцену Маши Распутиной с треском провалилось
MTV Video Music Awards 2016: Бейонсе стала рекордсменом года
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Адель стала дважды «бриллиантовой» певицей
noimageКанье Вест трижды оскорбил Тэйлор Свифт во время концерта
noimageLOBODA объявила о создании собственного музыкального лейбла
noimageALEKSEEV - первый обладатель платинового сингла в iTunes
noimageЛирика и драйв в новой песне The Hardkiss (АУДИО)
Лента новостей
Загрузка...