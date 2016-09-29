Соланж Ноулз представит новый альбом на этой неделе

Произойдёт это уже совсем скоро – в пятницу 30 сентября. Новая пластинка получила название «A Seat At The Table».





Вместе с Соланж в новом альбоме можно бует услышать её коллег-друзей Lil Wayne, Q-Tip, The-Dream, Sampha, Moses Sumney, Dev Hynes, BJ The Chicago Kid, Sean Nicholas Savage, Nia Andrews, Kelela, а также Келли Роуленд, коллегу по группе «Destiny’s Child», в которой когда-то пели Соланж и её сестра Бейонсе.





Сообщается, что в новом альбоме будет 21 песня, восемь из которых – ремейки.





«Это проект самоидентификации, независимости, горя и исцеления» — прокомментировала выход альбома сама певица.





В 2012 году она выпустила мини-альбом «True», а «A Seat At The Table» стал первым полноценным альбомом.











