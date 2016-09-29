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Музыка
Новости музыки
29 сентября 16, 09:54
Канье Вест трижды оскорбил Тэйлор Свифт во время концерта
Канье Вест
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Канье Вест опять напомнил о своём конфликте с кантри-певицей Тэйлор Свифт.
То, что между артистами неприязнь – уже не секрет ни для кого, и если артистка старается отпустить сложившуюся между ними ситуацию, то Вест не может лишний раз не напомнить о ней. Так, во время недавнего концерта Канье трижды вспоминал певицу, нелицеприятно выражаясь в её сторону.     

«Я чувствую, что у меня и Тэйлор Свифт может быть секс. Почему? Потому что я сделал эту сYчку известной» — эти слова песни создали Большой Каньон между артистами. 

Под одобрительный свист своих фанов Канье начал выступление 24 сентября и не где-нибудь, а в родном городе Тэйлор Нэшвилле, штат Теннеси. Какой удар под дых! Поклонники Канье принялись скандировать «f*ck Taylor Swift», а Канье словно только и ждал этого, и даже казалось, что он кричал с ними в унисон. 

Напомним, что Вест позвонил Свифт и спросил, может ли использовать её имя в своей песне. Тэйлор поблагодарила его за такую честь и сказала, что согласна, попросила лишь, чтобы он ознакомил её с финальным звучанием песни, чего Вест делать не стал. Свифт не ожидала, что о ней рэпер пройдётся в таком странном и неприятном контексте. Возмущению её не было предела, а рэпер и его жёнушка Ким Кардашьян сразу же выложили в сеть аудиозапись телефонного звонка, того самого, во время которого Канье просит разрешения спет о Свифт. Тэйлор, которая и так мучается от мании преследования была в шоке – никому верить нельзя, она не знала, что телефонный разговор записывается. Ей впору бы обратиться в суд, но мараться о семейство Кардашьян-Вест она не захотела.

Источник: http://www.starslife.ru/
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