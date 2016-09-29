LOBODA объявила о создании собственного музыкального лейбла

Светлана Лобода решила начать новый виток своей карьеры с развития альтернативной музыки в Украине. По мнению певицы, один из популярнейших в мире жанров необоснованно слабо представлен в нашей стране.





В партнерстве со своим продюсером Нателлой Крапивиной и саундпродюсером Михаилом Кошевым LOBODA основала новый музыкальный лейбл BogArt и в рамках его работы представляет первый сингл рэпера Gadar – "Не плачь".





Дебютный трек исполнителя, в своем творчестве балансирующего на стыке хип-хопа, грайма и рэпа с элементами поп-музыки, был записан под руководством Светланы. Сотрудничество команды LOBODA и Gadar станет началом популяризации уличной культуры в Украине.





Когда я услышала, как этот парень читает, не поверила, что он украинец. Gadar делал это, как "черный"! Его тембр и различные краски голоса покорили меня. Мы с Нателлой давно думали о продюсировании артистов и, наконец, нашли того, с кем хотелось бы начать этот нелегкий, но увлекательный путь

прокомментировала LOBODA.





Gadar – это симбиоз мужской харизмы и силы, умноженной на музыкальный дар и способность петь о настоящих чувствах. Самобытный артист, выросший на улице, знает, что такое терять и умеет пробивать себе дорогу.













На современной сцене, где превалирует образ метросексуалов и парней, которых при плохом освещении легко спутать с девушками, Gadar – настоящий подарок для всех женщин, тоскующих по мужскому плечу, по настоящему сильному голосу, по заботливым нежным рукам. Этот парень, как молодой Бельмондо из "Безумного Пьеро". Он готов на все ради любви

отметила Нателла Крапивина.



