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Музыка
Новости музыки
28 сентября 16, 15:57
ALEKSEEV - первый обладатель платинового сингла в iTunes
ALEKSEEV
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Песня "Пьяное солнце" установила новый рекорд.
Впервые песня украинского исполнителя обрела статус платинового сингла на iTunes. Обладателем нового абсолютного рекорда стал ALEKSEEV и его беспрецедентный хит "Пьяное солнце", который пользователи iTunes скачали на свои гаджеты 100 тысяч раз!

Триумфатор музыкальной премии YUNA в номинации "Открытие года" ALEKSEEV всего за один год своего творческого пути обрел небывалый успех, любовь и признание публики, а хит "Пьяное солнце" безгранично расширил географию концертов молодого артиста. 

Раньше песня "Пьяное солнце", созданная музыкальным продюсером ALEKSEEV Русланом Квинтой в соавторстве с поэтом Виталием Куровским, уже была удостоена ряда наград за пределами Украины. И даже, единственная из русскоязычных треков, попала в топ-100 мирового чарта Shazam по итогам недели. Тем не менее, сам артист называет рекорд на iTunes своей самой значимой победой.

Это настоящие голоса слушателей, а не решение очередного жюри. Я считаю, это и есть самая высшая оценка тому, что мы делаем с моей командой. Среди этих 100 000 - те люди, которые поют со мной вместе на концертах, те, которые вдохновляют меня двигаться дальше. Я искренне благодарю всех за этот выбор и обещаю совсем скоро порадовать своей новой песней
комментирует свой успех ALEKSEEV.

Релиз нового сингла исполнителя под названием "Океанами стали" запланирован на 4 октября. 


Источник: http://glamurchik.tochka.net/
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