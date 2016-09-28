ALEKSEEV - первый обладатель платинового сингла в iTunes

Впервые песня украинского исполнителя обрела статус платинового сингла на iTunes. Обладателем нового абсолютного рекорда стал ALEKSEEV и его беспрецедентный хит "Пьяное солнце", который пользователи iTunes скачали на свои гаджеты 100 тысяч раз!





Триумфатор музыкальной премии YUNA в номинации "Открытие года" ALEKSEEV всего за один год своего творческого пути обрел небывалый успех, любовь и признание публики, а хит "Пьяное солнце" безгранично расширил географию концертов молодого артиста.





Раньше песня "Пьяное солнце", созданная музыкальным продюсером ALEKSEEV Русланом Квинтой в соавторстве с поэтом Виталием Куровским, уже была удостоена ряда наград за пределами Украины. И даже, единственная из русскоязычных треков, попала в топ-100 мирового чарта Shazam по итогам недели. Тем не менее, сам артист называет рекорд на iTunes своей самой значимой победой.





Это настоящие голоса слушателей, а не решение очередного жюри. Я считаю, это и есть самая высшая оценка тому, что мы делаем с моей командой. Среди этих 100 000 - те люди, которые поют со мной вместе на концертах, те, которые вдохновляют меня двигаться дальше. Я искренне благодарю всех за этот выбор и обещаю совсем скоро порадовать своей новой песней

комментирует свой успех ALEKSEEV.





Релиз нового сингла исполнителя под названием "Океанами стали" запланирован на 4 октября.



