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Музыка
Новости музыки
27 сентября 16, 10:49
Лирика и драйв в новой песне The Hardkiss (АУДИО)
The Hardkiss
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Группа The Hardkiss активно готовится к своему пятилетию, которое отметит сразу двумя большими концертами в Киеве в октябре.
Сегодня музыканты презентовали новую песню Rain - неожиданно лирическую для себя. За лирику в The Hardkiss отвечает фронтвумен Юлия Санина.

"Это история об одиночестве, которое мне захотелось сравнить с дождем, - рассказывает Санина. – По природе своей я лирик, который верит в чудеса. Чтобы быть счастливым, человеку, как воздух, нужна любовь. Рано или поздно дождь закончится, грусть уйдет, в жизни появится любовь".

Это история об одиночестве, которое мне захотелось сравнить с дождем

"Несмотря на то, что песня лирическая, нам захотелось чтобы она звучала убедительно, плотно и драйвово, - рассказывает продюсер и гитарист группы Вал Бебко. – Чтобы добиться лучшего звучания, над треком работали одновременно на четырех студиях: на одной записывали вокал, на другой делали аранжировку и запись инструментов, на двух других все это сводили".

Музыканты уже успели снять клип на новую песню: над этим видео они впервые работали с известным режиссером и клипмейкером Александром Стеколенко, который работал над видео для "Океана Эльзы", "Ляпис Трубецкой","Скрябин", SunSay. 

Клип на новую песню The Hardkiss обещают показать накануне киевских концертов, которые пройдут 21 и 22 октября в Stereo Plaza.




Источник: http://vogue.ua/
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