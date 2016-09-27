В Ереване не захотели слушать «Ленинград»

Об этом сообщает местное издание «Панорама», ссылаясь на представителя фирмы «Forpostart Production», занимавшейся продажей билетов. Какое именно количество было продано, в компании отказались отвечать, сообщили только, что с возвратом средств за билеты проблем не будет.





Напомним, что в июне по той же причине был отменён концерт группы Сергея Шнурова в Уфе. Ну не всем нравится их творчество и не везде концерты проходят с аншлагами. Это, впрочем, не помешало стать Шнурову «Человеком года» по версии российского издания «GQ».



