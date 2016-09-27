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Музыка
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27 сентября 16, 10:29
В Ереване не захотели слушать «Ленинград»
Ленинград
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Группа «Ленинград» отменила свой концерт в Ереване, который должен был состояться 19 октября.
Об этом сообщает местное издание «Панорама», ссылаясь на представителя фирмы «Forpostart Production», занимавшейся продажей билетов. Какое именно количество было продано, в компании отказались отвечать, сообщили только, что с возвратом средств за билеты проблем не будет. 

Напомним, что в июне по той же причине был отменён концерт группы Сергея Шнурова в Уфе. Ну не всем нравится их творчество и не везде концерты проходят с аншлагами. Это, впрочем, не помешало стать Шнурову «Человеком года» по версии российского издания «GQ».

Источник: http://www.starslife.ru/
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