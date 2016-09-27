Вадим Самойлов может исполнять песни «Агаты Кристи»

Судья принял решение не удовлетворять просьбы истца, а значит, Вадим может свободно исполнять все ранее раскрученные хиты.





Напомним, что Глеб подал иск ещё в начале лета. Он насчитал 172 песни из репертуара группы, к созданию которых его брат якобы не был причастен. В августе этого года Глеб также пожаловался на родственника в Главное управление Следственного комитета России по Москве, обвинив его в нарушении авторских прав. Адвокат истца Алиса Образцова даже заявляла, что Вадим оказывает давление на брата, чтобы тот перестал отстаивать своё авторство, и даже угрожает, что инициирует уголовное преследование Глеба из-за его «призывов к экстремизму», улавливаемых в нескольких новых песнях.





Напомним, что мега популярная в 90х годах группа прекратила своё существование в 2010 году из-за ссоры её основателей – братьев Глеба и Вадима Самойловых.



