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Музыка
Новости музыки
27 сентября 16, 10:24
Вадим Самойлов может исполнять песни «Агаты Кристи»
Агата Кристи
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На днях Савеловский суд столицы рассматривал иск бывшего участника группы «Агата Кристи» Глеба Самойлову, в котором он запрещал своему брату исполнять песни коллектива.
Судья принял решение не удовлетворять просьбы истца, а значит, Вадим может свободно исполнять все ранее раскрученные хиты. 

Напомним, что Глеб подал иск ещё в начале лета. Он насчитал 172 песни из репертуара группы, к созданию которых его брат якобы не был причастен. В августе этого года Глеб также пожаловался на родственника в Главное управление Следственного комитета России по Москве, обвинив его в нарушении авторских прав. Адвокат истца Алиса Образцова даже заявляла, что Вадим оказывает давление на брата, чтобы тот перестал отстаивать своё авторство, и даже угрожает, что инициирует уголовное преследование Глеба из-за его «призывов к экстремизму», улавливаемых в нескольких новых песнях. 

Напомним, что мега популярная в 90х годах группа прекратила своё существование в 2010 году из-за ссоры её основателей – братьев Глеба и Вадима Самойловых.

Источник: http://www.starslife.ru/
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