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Музыка
Новости музыки
27 сентября 16, 10:04
Лара Фабиан хотела бы спеть с Джамалой на Евровидении 2017
Лара Фабиан
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Лара Фабиан готова выступить в финале конкурса Евровидение 2017.
Известная певица Лара Фабиан на собственном опыте знает, что такое Евровидение. В возрасте 18-ти лет она принимала участие в песенном конкурсе. Она заняла только 4-е место и до мировой популярности ей пришлось поработать ещё не один год. Тем не менее Лара считает, что этот конкурс — хороший старт для исполнителя.

В 2016 году Фабиан болела за Украину, и она была одной из первых, кто поздравил Джамалу с победой. Поэтому в недавнем интервью артистка призналась, что хотела бы приехать в Украину и спеть с Джамалой на конкурсе Евровидение 2017.

К тому же певица отметила, что очень болела за Одессу, которой так и не досталась возможность провести песенный конкурс. По словам Фабиан, этот город показал бы другую Украину, а страна от этого выиграла бы ещё и экономически.

Во всяком случае, конкурс пройдёт в Киеве. Решение принято окончательно. И сейчас идёт подготовка к Евровидению 2017. Не исключено, что Фабиан разрешат выступить в финале конкурса.

Источник: http://glamurchik.tochka.net/
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