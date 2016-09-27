Лара Фабиан хотела бы спеть с Джамалой на Евровидении 2017

Известная певица Лара Фабиан на собственном опыте знает, что такое Евровидение. В возрасте 18-ти лет она принимала участие в песенном конкурсе. Она заняла только 4-е место и до мировой популярности ей пришлось поработать ещё не один год. Тем не менее Лара считает, что этот конкурс — хороший старт для исполнителя.





В 2016 году Фабиан болела за Украину, и она была одной из первых, кто поздравил Джамалу с победой. Поэтому в недавнем интервью артистка призналась, что хотела бы приехать в Украину и спеть с Джамалой на конкурсе Евровидение 2017.





К тому же певица отметила, что очень болела за Одессу, которой так и не досталась возможность провести песенный конкурс. По словам Фабиан, этот город показал бы другую Украину, а страна от этого выиграла бы ещё и экономически.





Во всяком случае, конкурс пройдёт в Киеве. Решение принято окончательно. И сейчас идёт подготовка к Евровидению 2017. Не исключено, что Фабиан разрешат выступить в финале конкурса.



