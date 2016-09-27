"Х-Фактор-7": участница превзошла саму Адель (ВИДЕО)

24 сентября в эфир вышел пятый кастинг самого невероятного и мощного певческого проекта страны "Х-Фактор". Это седьмой сезон, и все самое грандиозное будет именно в нем.





В этом выпуске судейский состав уже был в полном собрании. На кастинг пришло, как всегда, очень много участников, часть которых в этот раз были более комическими, чем вокальными.





Посетил сцену и экзотический парень из Конго Аумиш Ландакана, который спел песню "Океана Эльзы". Исполнение иностранца очень понравилось судьям. Также они отметили, что это очень важно, когда человек действительно понимает, о чем он поет.





Настоящее зрелище устроила группа комедийного жанра "Остров Добрых Надежд", которая исполнила свою песню "Французские булочки". Андрей Данилко отметил, что в таких группах важнее всего смешной и ироничный текст песен, а у ребят с этим есть проблемы. И не смотря на нелепые танцы переодетого у медведя участника коллектива, заветное "Да" они так и не получили.





Талантливых участников с интересными судьбами было очень много. Одной из них была Диана, приехавшая из Риги. Девушка неповторимо исполнила песню легендарной Адель.





Константин Меладзе признал, что если бы она выступала на "Новой волне" в Юрмале, то однозначно попала бы в тройку лидеров. Антон добавил, что впервые слышит песню, и не будет слушать оригинал, чтобы не испортить хорошее впечатление от исполнения Дианы.



