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Музыка
Новости музыки
26 сентября 16, 15:03
"Х-Фактор-7": участница превзошла саму Адель (ВИДЕО)
Х-Фактор-7
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Пятый кастинг подарил проекту много талантливых участников.
24 сентября в эфир вышел пятый кастинг самого невероятного и мощного певческого проекта страны "Х-Фактор". Это седьмой сезон, и все самое грандиозное будет именно в нем. 

В этом выпуске судейский состав уже был в полном собрании. На кастинг пришло, как всегда, очень много участников, часть которых в этот раз были более комическими, чем вокальными. 

Посетил сцену и экзотический парень из Конго Аумиш Ландакана, который спел песню "Океана Эльзы". Исполнение иностранца очень понравилось судьям. Также они отметили, что это очень важно, когда человек действительно понимает, о чем он поет. 

Настоящее зрелище устроила группа комедийного жанра "Остров Добрых Надежд", которая исполнила свою песню "Французские булочки". Андрей Данилко отметил, что в таких группах важнее всего смешной и ироничный текст песен, а у ребят с этим есть проблемы. И не смотря на нелепые танцы переодетого у медведя участника коллектива, заветное "Да" они так и не получили. 

Талантливых участников с интересными судьбами было очень много. Одной из них была Диана, приехавшая из Риги. Девушка неповторимо исполнила песню легендарной Адель. 

Константин Меладзе признал, что если бы она выступала на "Новой волне" в Юрмале, то однозначно попала бы в тройку лидеров. Антон добавил, что впервые слышит песню, и не будет слушать оригинал, чтобы не испортить хорошее впечатление от исполнения Дианы. 




Источник: http://telegraf.com.ua/
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