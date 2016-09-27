"REAL O" выпустили "сочный" клип (ВИДЕО)

Буквально на днях состоялась премьера нового клипа подопечных Натальи Могилевской "REAL O" на песню "Вишня". Видео нас переносит в незабываемые 90-е, в моду, стиль, музыку того периода.





Сама же песня записана в двух версиях, в современной и в ретро-стиле. Как отметили сами девушки-красавицы, на их образы в клипе сценаристов вдохновили великие музы 90-х Синди Кроуфорд, Кайли Миноуг, Гвен Стефани, Наоми Кемпбел и другие.





Видео получилось действительно очень ярким и "сочным". А шикарные красавицы с ума сводят своими нарядами и макияжем.





Стоит также отметить, что слова нового хита написала участница девичьего квартета Алина Астровская. Режиссер клипа - известная украинская клипмейкер, снявшая уже не один шикарный клип, Ольга Журба.



