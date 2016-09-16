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Музыка
Новости музыки
15 сентября 16, 21:02
Сергей Шнуров грубо прокомментировал полученную премию
Сергей Шнуров
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Сергей Шнуров победил сразу в двух номинациях премии российского мужского журнала GQ Человек года 2016. Солист группы Ленинград был признан музыкантом года и человеком года.
Певец Сергей Шнуров в 2016 году порадовал поклонников несколькими громкими хитами, неоднократно высказывал свою политическую позицию и через творчество критиковал социальные тенденции. Неудивительно, что журнал GQ признал его Человеком года 2016.

Победа солиста группы Ленинград вызвала горячие обсуждения в России. Многие пользователи в Сети высказали осуждение по поводу того, что в стране есть и другие, гораздо более достойные этого звания, деятели.

Сам Шнуров за словом в карман не полез и ответил злопыхателям в Instagram в свойственной ему манере.

“Многие из нас еще не успели протрезветь или опохмелиться, а уже вовсю развернулась общественная дискуссия. Достоин ли пресловутый Шнур высокого звания Человек года GQ? Я [крайне удивлен], дорогая редакция. Складывается впечатление, что многим уже неважно, о чем [вести дискуссию] лишь бы [вести дискуссию], как в ток-шоу на Первом канале. О чем, [распутная женщина], [разглагольствуем], господа и дамы? Будто я Звезду Героя Советского Союза получил или звание Академика Всех Наук, а не стеклянную безделушку пусть от очень глянцевого, но все-таки всего лишь журнала. Вы там хотя бы [пенис] с пальцем не путайте, а то детей не будет“, – написал Сергей Шнуров.


Сергей Шнуров instagram.com/shnurovs

Напомним, что ранее Сергей Шнуров опубликовал архивное школьное фото.

Смотри видео, как Сергей Шнуров исполнил песню про Олимпиаду:



Источник: ivona
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