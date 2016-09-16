Pianoбой исполнит главную песню к новому сериалу (ВИДЕО)

Несколько месяцев создатели сериала Неисправимые (стартует осенью 2016 года на ICTV), выбирали музыканта, который смог бы написать к нему главную песню. В итоге команда решила остановиться на группе Рiаnобой – Дмитрии Шурове.









“Мы искали музыканта, которому понравится наш сериал так же, как нам. Для которого работа над песней для фильма Неисправимые будет скорее возможностью создать что-то интересное для него самого, чем музыкой на заказ. Так и произошло. Дмитрия Шурова вдохновила идея фильма, и он создал нечто новое и действительно интересное. Создал песню, которая одинаково обогатит и сериал, и его собственный репертуар“, – рассказали Илларион Павлюк и Владимир Рыбась, соучредители компании IVORY films, которая в копродакшне с телеканалом ICTV сейчас снимает сериал.









Съемки сериала Неисправимые Пресс-служба ICTV





Дмитрий Шуров сразу согласился на предложение написать заглавную песню к многосерийному детективу. Он прочитал сценарий первых двух серий сериала и встретился с его авторами.





“Мы обнаружили, что любим одни и те же сериалы – Фарго, Настоящий Детектив, Подпольная Империя. К тому же, мне очень импонирует характер главного героя – детектив редкого дарования, который находится в своем мире и действует не так, как все. Шерлок Холмс и Доктор Хаус в одном лице, живущий в современной реальности. Он готов до потери пульса отстаивать свою точку зрения и идет на все, чтобы разгадать очередную загадку, иногда ради ответов рискуя своей свободой и даже жизнью. Через некоторое время у меня родилась песня «Неисправимые», которая получилась одновременно о герое фильма, обо мне самом и обо всех подобных безумных отщепенцах, для которых гнуть свою линию – единственный вариант. Я рад, что песня понравилась и создателям сериала. На мой взгляд, это тот случай, когда музыка и кино отлично работают вместе», – комментирует Дмитрий Шуров.





Песня была записана и сведена в Киеве на студиях Бобина и ДЫШУ. Кроме музыкантов, которые выступают вместе на концертах Рiаnобоя, в песне впервые записался профессиональный гитарист, а также множество работников завода, которые проходили мимо съемочной площадки. У них было несложное задание – хором петь слово “неисправимый“. В итоге получился настоящий рок-боевик.





Услышать новую песню Дмитрия Шурова на радио можно будет через месяц, а в сериале Неисправимые – в конце осени.









Съемки сериала Неисправимые Пресс-служба ICTV









“Детектив Неисправимые должен понравиться зрителю. Мы задействовали в съемке харизматичных актеров, прописали неожиданный сюжет, использовали элементы комедии и ужасов, иронию и драму, сделали качественную картинку, и теперь – с качественной музыкой – сериал будет просто захватывающим», – убежден Олег Рогожа, соучредитель продакшена IVORY films.





По сюжету сериала, полковник полиции Стадник формирует внутри вверенного ему управления отдел для расследования наиболее сложных преступлений. Он мечтает повторить опыт французских полицейских 19-го века, когда легендарный Эжен Видок создал самое эффективное отделение розыска, сформировав его исключительно из бывших арестантов. Новая команда Стадника тоже объединила тех, кто когда-то попал в жернова карательной машины и теперь отбывает наказание. Руководит отделом «неисправимых» саркастический и жесткий Егор Поляков – бывший спецназовец, «списанный» секретной службой за ограбление банка. Дознаватель Ольга Ситницкая попала за решетку за убийство садиста-маньяка, а специалист по внешним проявлениям Максим Лужин оказался на нарах стараниями влиятельного коррумпированного чиновника. Максим – уникальный в своем роде эксперт, который способен определять особенности характера и привычек человека по его антропологическим и физиономическим признакам. Лужин видит людей насквозь и способен вывести на чистую воду любого.





Смотри фото со съемок сериала Неисправимые (ICTV)

