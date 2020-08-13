Названа самая опасная и полезная музыка для автомобилистов

Самой опасной композицией признана "Симфония №5" Бетховена. Вторую строчку самых опасных для вождения мелодий заняло "Токката и фуга Ре минор" Баха, а на третьем разместился вальс Штрауса "Голубой Дунай".

Также ученые установили, что рок и поп-музыка положительно влияет на вождение автомобиля. Первыми в списке композиций, которые полезны для прослушивания, являются работы Элтона Джона и американской группы Aerosmith.