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Музыка
Новости музыки
13 августа 20, 10:57
Названа самая опасная и полезная музыка для автомобилистов
Элтон Джон
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Британские ученые Лондонского университета установили, что классическая музыка негативно влияет на безопасность автомобильного вождения.
Популярная британская радиостанция BBC сообщает, что та музыка, которую слушают водители, напрямую влияет на безопасность движения.

Самым подходящим для автомобилистов признали ритм, который соответствует биению человеческого сердца.

А вот классика снижает внимание и реакцию водителя на дороге.

Самой опасной композицией признана "Симфония №5" Бетховена. Вторую строчку самых опасных для вождения мелодий заняло "Токката и фуга Ре минор" Баха, а на третьем разместился вальс Штрауса "Голубой Дунай".

Также ученые установили, что рок и поп-музыка положительно влияет на вождение автомобиля. Первыми в списке композиций, которые полезны для прослушивания, являются работы Элтона Джона и американской группы Aerosmith.
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