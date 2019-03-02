Пять лучших мероприятий Киева в уикенд 2-3 марта

Рассказываем, кого увидеть, что послушать, где побывать, чтобы напитать себя и свой EQ.

Кому: Тем, кто "строит свою жизнь вокруг любви и единства". Эта цитата из интервью вокалиста группы Рау Рейнольдса отражает не только подход музыкантов к жизни, но и суть их музыки. В их собственном жанре сплетаются пост-хардкор, элементы электронной музыки, дабстеп, транс и драм-н-бейс. Рок-издание Kerrrang! дважды называло Enter Shikari лучшей концертной группой, и многие фаны в мире полностью с этим согласны.

Где: Stereo Plaza, Малый зал, пр. Лобановского, 119

Когда: 2 марта, 20.00

Сколько стоит: от 850 грн

Где узнать больше: karabas.com

Кому: Тем, кто хочет узнать о жизни и творчестве Марка Шагала, а также попробовать нарисовать "копию" одной из его картин. Непринужденная беседа за бокалом вина о творчестве уникального художника. Холст, краски и кисти — и в вашем доме появится шедевр вашего собственного творчества. Возможно, когда-нибудь он станет таким же известным, как холсты мастера.

Где: Арт-Мастерская Дома МК, ул. Б. Хмельницкого, 57б

Когда: 2 марта, 15.00

Сколько стоит: 350 грн

Где узнать больше: FB

Кому: Тем, кого интересует одно из наиболее известных философских направлений, которое появилось в XIX веке. Философия экзистенциализма — это рассуждение о бытии человека, о смысле его существования, о боге и о вере, о свободе, о смерти и о жизни. На лекции участники узнают о Кьеркегоре, Сартре и их современниках, о том, что думал о бытии Мартин Хайдеггер, и как понимал экзистенциализм Камю, какова степень ответственности человека перед самим собой у Сартра, и как можно описать самое "чистое" бытие Мерло-Понти.

Где: ул. Ивана Франка 17-В

Когда: 2 марта, 16.00

Сколько стоит: 200 грн

Где узнать больше: institute.net.ua

Кому: Тем, кто увлекается предметами старины и хочет приобрести себе еще одну интересную вещицу. Кинотеатр "Кинопанорама" специально для гостей ярмарки откроет свои двери для тех, кто хочет прикоснуться к истории любимого Киева и унести на память раритеты, собранные "охотниками за сокровищами". Для гостей ярмарки — лотерея, розыгрыш призов, зона отдыха и танцы.

Где: Кинотеатр "Кинопанорама", ул. Шота Руставели, 19

Когда: 2-3 марта, с 11.00

Сколько стоит: бесплатно

Где узнать больше: FB

Кому: Тем, кто хочет увидеть постановку по пьесе Шекспира в современном прочтении. Радикально переосмысленная, сильно сокращенная пьеса в интерпретации Джо Хилла-Гиббинса начинается с конца — с мощного монолога короля "Живя в тюрьме, я часто размышляю, — как мне ее вселенной уподобить?". Весь шекспировский сюжет об узурпации трона становится кошмарным лихорадочным флэшбэком свергнутого, разбитого монарха, который пытается осознать, как он дошел до этого жалкого состояния.

Где: SkyMall, пр. Генерала Ватутина, 2Т

Когда: с 26 февраля, согласно расписанию

Сколько стоит: 190 грн

Где узнать больше: multiplex.ua



