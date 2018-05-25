Куда пойти в Киеве в выходные: афиша на 25-27 мая

Ведь именно в эти выходные возможно совместить джаз и природу, посмеяться вволю и устроить семейный отдых на природе.

Последние выходные мая в Киеве будут невероятно насыщенными. 27 мая празднуют День Киева, кроме того, в этот же день состоится финал Лиги чемпионов УЕФА, а еще 27 мая отмечается христианский праздник Троица, по случаю которого в понедельник, 28 мая, также будет выходным днем. Поэтому мероприятия ко Дню рождения столицы растянутся на все выходные 26-28 мая.

Используйте эти выходные по максимуму!

Афиша событий в Киеве на 25-27 мая

Відкриття сезону Botanica Jazz

Ботанический сад им. Николая Гришко

24-25 мая, 19:00

Стоимость: 400 грн.



Botanica Jazz в Киеве состоится 24-25 мая

Ни для кого не является секретом, что инструментальная музыка вдохновляет и лечит душевные раны. Если вы нуждаетесь в ярких эмоциях и чувствуете нехватку культурного отдыха в жизни, то обратите внимание на серию джазовых концертов Botanica Jazz! Тем более, что открытие нового сезона состоится в особом месте, недалеко от центра города – в национальном ботаническом саду им. Николая Гришко, также известного как "Сад Лиан".

Особая программа первого вечера посвящена обладателю легендарного бархатного голоса Фрэнку Синатре! Баллады великого джазмена исполнит вокалист Роман Руссу, известный многим по участию в проекте "Голос" и квинтет виртуозного пианиста Ильи Ересько.

ЛИГА СМЕХА 2018 – Пятый этап

МЦКИ

25 мая, 19:00

Стоимость: 450 грн.



Лига смеха "Пятый этап" в Киеве состоится 25 мая

Известный шоумен и телеведущий Владимир Зеленский вместе со студией "95 Квартал" уже четвертый год подряд предоставляют шанс молодым комикам продемонстрировать свое чувство юмора и рассмешить всю страну! Четвертый чемпионат Украины по юмору стартовал в Одессе, а 25 мая в Киеве пройдет пятый этап конкурса, во время которого звездный состав жюри отберет самых смешных конкурсантов для участия в финале.

Хотите зарядиться хорошим настроением, от души посмеяться и провести выходной вечер в атмосфере отчаянной комедии? Приходите в пятницу в Международный центр культуры и искусств!

T-Fest

Stereo Plaza

25 мая, 20:00

Стоимость: 500-2200 грн.



Концерт T-Fest в Киеве состоится 25 мая

После выпуска дебютного альбома "0372" молодой рэп-исполнитель из Черновцов T-Fest мгновенно стал новой молодой звездой русскоязычного хип-хопа, а продолжение, которое вышло прошлой осенью, альбом "Молодость '97" только закрепил за ним статус перспективного артиста. Сегодня он может похвастаться контрактом с популярной студией "Gazgolder", совместным треком с Скриптонитом и армией поклонников, суммарное количество которых в социальных сетях приближается к миллиону человек. При этом рэпер еще ни разу не приезжал с концертами в Киев, так что первое сольное выступление 25 мая в Stereo Plaza действительно можно назвать долгожданным!

Big Family Fest

Певческое поле

26 мая, 10:00

Стоимость: 299 грн



Big Family Fest в Киеве состоится 26 мая

Провести время со своими близкими и получить массу впечатлений предлагает масштабный фестиваль под открытым небом Big Family Fest. За музыкальное сопровождение отвечают известные радиоведущие, творческие мастер-классы и спортивные соревнования разбавят выходные активным отдыхом, а выступления таких экспертов как Леся Никитюк и Дмитрий Карпачев будут интересны и полезны каждой семье. Завершит насыщенный фестивальный день трансляция финала Лиги Чемпионов на крупнейшей площадке Киева! Приходите 26 мая на Певческое поле и выходите за рамки ленивых выходных!

NEW CARS FEST 2018

ВДНГ

26-27 мая, з 10:00

Стоимость: 100-200 грн.



NEW CARS FEST 2018 в Киеве состоится 26-27 мая

New Cars Fest – главное событие для автомобилистов Украины, которое, впрочем, не оставит равнодушным и пешеходов, для которых в программе фестиваля найдется достаточно развлечений: фуд-корты, фотозона, детские развлечения, дрифт-такси и просмотр на большом экране Гран-при "Формулы 1"! Кроме того, все желающие смогут принять участие в тест-драйве более двух десятков новых автомобилей, или посмотреть на победителей всеукраинского конкурса "Автомобиль года 2018".

Приходите на New Cars Fest большой дружной компанией или всей семьей, чтобы провести выходные интересно, весело и поучительно!

2Cellos

Дворец Украина

27 мая, 19:00

Стоимость: 1650-5900 грн



Концерт 2Cellos в Киеве состоится 27 мая

Как захватить рынок поп-музыки с помощью двух виолончелей? Перед дуэтом 2Cellos стояла амбициозная задача, но музыканты с ней справились благодаря виртуозной технике и мощным живым выступлениям. Более того, 2Cellos уничтожили барьер между разными музыкальными стилями, соединяя на одной сцене музыку Вивальди и яростные гитарные соло AC/DC или Iron Maiden.

Сэр Элтон Джон был настолько впечатлен их выступлением, что признался в интервью: "Идите и посмотрите на них вживую, потому что это действительно удивительно! Не могу вспомнить, видел ли я что-то настолько захватывающее с момента, когда Джими Хендрикс вернулся на сцену в 60-е годы ". Наиболее ураганный инструментальный дуэт современности выступит 27 мая во Дворце Украина.

Желаем вам хороших выходных!

источник: 24tv.ua

