Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
33.12
USD
27.94
RUB
0.48
EUR
33.25
USD
27.96
RUB
0.48
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Музыка
Афиша
27 декабря 17, 16:36
Впервые в Киеве дадут концерт Imagine Dragons (ВИДЕО)
Imagine Dragons
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Коллектив прибудет в украинскую столицу в августе будущего года.

В украинскую столицу впервые приедет дать концерт американская инди-рок-группа Imagine Dragons. Мероприятие пройдет 31 августа 2018 года в НСК Олимпийском, сообщает пресс-служба GAS Concert.

Группа намерена выступить с масштабным концертом в поддержку своего нового альбома Evolve, который является третьим по счету.

Коллектив Imagine Dragons был создан в 2008 году в Лас-Вегасе. Группа исполняет музыку в жанрах инди-рок, альтернативный и электроник-рок. В 2014 году группа удостоилась премии Grammy в категории "Лучшее исполнение рок-композиции". 



Ранее сообщалось, что в Киеве был отменен концерт известного российского рэпера Басты.
Korrespondent
Ещё по теме:
Легендарные Depeche Mode отыграли концерт в Киеве (ФОТО)
8 главных гастролей и фестивалей сентября в Украине (ВИДЕО)
6 октября Стинг выступит с концертом в Киеве (ВИДЕО)
Thirty Seconds to Mars презентуют в Киеве новый альбом
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
"Без Обмежень" обещает яркое шоу на концерте в Киеве. ВИДЕО
noimageГлавные концерты декабря: куда стоит пойти
noimageГруппа "Аквариум" даст концерт в Киеве
noimage20 октября MONATIK покажет невиданное шоу во Дворце спорта
noimageThirty Seconds to Mars презентуют в Киеве новый альбом
Лента новостей