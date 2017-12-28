Впервые в Киеве дадут концерт Imagine Dragons (ВИДЕО)

В украинскую столицу впервые приедет дать концерт американская инди-рок-группа Imagine Dragons. Мероприятие пройдет 31 августа 2018 года в НСК Олимпийском, сообщает пресс-служба GAS Concert.

Группа намерена выступить с масштабным концертом в поддержку своего нового альбома Evolve, который является третьим по счету.

Коллектив Imagine Dragons был создан в 2008 году в Лас-Вегасе. Группа исполняет музыку в жанрах инди-рок, альтернативный и электроник-рок. В 2014 году группа удостоилась премии Grammy в категории "Лучшее исполнение рок-композиции".





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