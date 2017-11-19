Группа "Аквариум" даст концерт в Киеве

В воскресенье, 19 ноября популярная группа "Аквариум" выступит в столичном "Октябрьском дворце" с программой "Аквариум 45".





Группа "Аквариум" выпустила более тридцати альбомов, а Гребенщиков – альбом на английском. Кроме того, коллектив попал в чарт Billboard. "Аквариум" дал около 10 тысяч концертов.





Через группу прошли десятки известных музыкантов. В нынешнем составе задействован ударник Лиэм Брэдли и признанный во всем мире король кельтской флейты Брайан Финнеган.





Несмотря на то, что "Аквариум" сыграл тысячи концертов, перечень исполняемых песен всегда сильно отличается от предыдущих. В сет-листе с одинаковым успехом может оказаться неизвестная песня второй половины 1970-х, известный гимн поколения или написанная только вчера композиция. Любой концерт "Аквариума" – это увлекательное путешествие на "обратную сторону реальности". А концерты в рамках тура "Аквариум. 45" – это настоящие вехи в концертной деятельности группы.



