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Музыка
Афиша
18 ноября 17, 21:15
Группа "Аквариум" даст концерт в Киеве
Аквариум
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Коллектив отметить свой творческий юбилей – 45 лет в столице Украины
В воскресенье, 19 ноября популярная группа "Аквариум" выступит в столичном "Октябрьском дворце" с программой "Аквариум 45".

Группа "Аквариум" выпустила более тридцати альбомов, а Гребенщиков – альбом на английском. Кроме того, коллектив попал в чарт Billboard. "Аквариум" дал около 10 тысяч концертов.

Через группу прошли десятки известных музыкантов. В нынешнем составе задействован ударник Лиэм Брэдли и признанный во всем мире король кельтской флейты Брайан Финнеган.

Несмотря на то, что "Аквариум" сыграл тысячи концертов, перечень исполняемых песен всегда сильно отличается от предыдущих. В сет-листе с одинаковым успехом может оказаться неизвестная песня второй половины 1970-х, известный гимн поколения или написанная только вчера композиция. Любой концерт "Аквариума" – это увлекательное путешествие на "обратную сторону реальности". А концерты в рамках тура "Аквариум. 45" – это настоящие вехи в концертной деятельности группы.


Напомним, украинская группа "Грибы" отменила концертный тур. Главной причиной музыканты назвали нехватку времени для записи нового альбома. В программу, в частности, входили три концерта в Киеве


Источник: segodnya.ua 
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