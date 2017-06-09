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Музыка
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6 июня 17, 18:11
Дуэт ЖЕМЧУГ представит в Киеве хитовую концертную программу
дуэт ЖЕМЧУГ
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Артистки дадут большой сольный концерт в столичном Caribbean Club, а также презентуют новый альбом под названием На одном дыхании.
Дуэт ЖЕМЧУГ– своеобразный феномен украинской сцены. Анна Алишер и Алена Жемчуг проложили собственный путь к симпатиям публики – никаких интриг и скандалов, только творчеством в чистом виде. Возможно, именно благодаря такой самоотдаче, качественные тексты и лиричные мотивы коллектива с первых дней существования группы завоевали радиоэфиры и стали лидерами престижных хит-парадов.

А такие синглы, как Будь ближе, Любовь с завязанными глазами, За кохання и другие – уже в день презентации становились народными хитами, принесшими коллективу известность не только в Украине, но и за ее пределами. В частности синглы Любовь с завязанными глазами, Я бы тебя были признаны одними из самых ротируемых в Украине треков – песни входили в ТОП-10 самых популярных хитов на радио и ТВ.



Алена Жемчуг и Анна Алишер готовятся представить свой большой сольный концерт На одном дыхании, в который вошли как уже ставшие популярными синглы, так и абсолютно новые автобиографичные композиции. Солистки дуэта – артистки нового поколения, которые не только самостоятельно пишут слова и музыку для своих песен, но также играют на фортепиано, бандуре, скрипке и других музыкальных инструментах.

Алена Жемчуг и Анна Алишер удивили поклонников откровенным танцевальным треком Опять в тебя. На старте летнего сезона дуэт ЖЕМЧУГ выпустил ритмичный сингл о самых ярких чувствах. Известные своей глубокой лирикой певицы на этот раз предстали в новом творческом образе и посвятили традиционно авторскую композицию силе притяжения.

8 июня в столичном Caribbean Club дуэт ЖЕМЧУГ представит свою новую концертную программу и альбом, жемчужиной которого стала одноименная композиция На одном дыхании. В авторском музыкальном шоу артистки обещают максимально раскрыть свой музыкальный потенциал и удивить публику режиссерскими задумками. Режиссер концерта – Андрей Царь.

Смотри онлайн клип дуэта ЖЕМЧУГ на песню На одном дыхании:


Источник: ivona
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