Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.08
USD
27.08
RUB
0.46
EUR
29.09
USD
27.14
RUB
0.46
EUR
29.82
USD
27.71
RUB
0.47
Музыка
Афиша
6 февраля 17, 15:31
Евровидение 2017: сколько будут стоить билеты
Евровидение 2017
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
3/5 (1 голос)
Узнай, когда появятся в наличии билеты на конкурс Евровидение 2017.
Организаторы конкурса Евровидение 2017 сообщили, сколько будут стоить билеты на шоу в Киеве. На конкурс можно будет попасть за 40 евро (1200 грн) до 200 евро (5800 грн). Именно такая ценовая политика заявлена на сегодняшний день.

Также организаторы сообщают, что в продажу билеты на конкурс Евровидение 2017 поступят в феврале 2017 года. Билеты можно будет купить на девять различных выступлений. Итак, будут билеты на шесть генеральных репетиций, на два полуфинала и на финал.  Об этом ранее сообщал руководитель управления туризма Киевской горадминистрации Антон Тараненко, как передает "КП в Украине".


Замруководителя Национальной общественной телерадиокомпании Украины по вопросам проведения конкурса Павел Грицак говорит, что стоимость билетов поднялась. Ожидаемая стоимость билетов на Евровидение 2017 была от 10 до 100 евро за билет, в зависимости от места в зале.

Если сравнивать цены, то в Стокгольме на Евровидение 2016 билеты стоили 32—140 евро, а билеты на финал стоили 53—280 евро. 

Источник: http://glamurchik.tochka.net/
Ещё по теме:
Евровидение 2017: стало известно, сколько будет стоить билет
Украина может остаться без Евровидения 2017
Место проведения Евровидения 2017 переносить не будут
"Евровидение 2017" предложили перенести из Киева в Москву
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Билеты на Евровидение-2017: Где купить и на какие шоу пойти
noimageДжамала объявила о грандиозном концерте
noimageВ Киеве выступит группа "The Dire Straits Experience"
noimageThe Final Countdown. История одного хита
noimageИзмаил готовится к музыкальному фестивалю "Дунайская Сечь"
Лента новостей
Загрузка...