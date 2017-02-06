Евровидение 2017: сколько будут стоить билеты

Организаторы конкурса Евровидение 2017 сообщили, сколько будут стоить билеты на шоу в Киеве. На конкурс можно будет попасть за 40 евро (1200 грн) до 200 евро (5800 грн). Именно такая ценовая политика заявлена на сегодняшний день.





Также организаторы сообщают, что в продажу билеты на конкурс Евровидение 2017 поступят в феврале 2017 года. Билеты можно будет купить на девять различных выступлений. Итак, будут билеты на шесть генеральных репетиций, на два полуфинала и на финал. Об этом ранее сообщал руководитель управления туризма Киевской горадминистрации Антон Тараненко, как передает "КП в Украине".









Замруководителя Национальной общественной телерадиокомпании Украины по вопросам проведения конкурса Павел Грицак говорит, что стоимость билетов поднялась. Ожидаемая стоимость билетов на Евровидение 2017 была от 10 до 100 евро за билет, в зависимости от места в зале.





Если сравнивать цены, то в Стокгольме на Евровидение 2016 билеты стоили 32—140 евро, а билеты на финал стоили 53—280 евро.



