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Музыка
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2 февраля 17, 10:29
Джамала объявила о грандиозном концерте
Джамала
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Весной 2017 года победительница «Евровидения-2016» Джамала представит новую концертную программу во Дворце спорта.
12 мая в Киеве состоится сольный концерт Джамалы. Выступление станет самым масштабным и зрелищным из всех, которые были на данный момент в карьере певицы.

Новая концертная программа получила название «I Believe in U» по названию одноименного сингла, релиз которого назначен на весну 2017-го. В ее основу ляжет материал международного альбома Джамалы «1944», выпущенного Universal Music Group, а также лучшие композиции певицы разных лет. Визуальным оформлением концерта займется компания Front Pictures, с которой Джамала работала над своим триумфальным номером для «Евровидения-2016».

Напоминаем, что на данный момент выступления Джамалы на полуфинале и финале «Евровидения» на официальном YouTube-канале конкурса суммарно набрало более 25 миллионов просмотров.

После победы на «Евровидении-2016» Джамала была удостоена нескольких международных наград, в том числе Eurostory Award 2016 за лучшую строчку в конкурсной песне Евровидения и Marcel Bezencon Award за лучшее выступление по мнению комментаторов конкурса, а на родине, в свою очередь была отмечена званиями «Народный артист Украины» и «Почетный гражданин города Киев».

Летом 2016 года в Европе и США состоялся первый международный релиз певицы – альбом 1944. Пластинка вышла на крупнейшем в мире рекорд-лейбле Universal Music Group.



Источник: http://viva.ua/
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