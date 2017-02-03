Джамала объявила о грандиозном концерте

12 мая в Киеве состоится сольный концерт Джамалы. Выступление станет самым масштабным и зрелищным из всех, которые были на данный момент в карьере певицы.





Новая концертная программа получила название «I Believe in U» по названию одноименного сингла, релиз которого назначен на весну 2017-го. В ее основу ляжет материал международного альбома Джамалы «1944», выпущенного Universal Music Group, а также лучшие композиции певицы разных лет. Визуальным оформлением концерта займется компания Front Pictures, с которой Джамала работала над своим триумфальным номером для «Евровидения-2016».





Напоминаем, что на данный момент выступления Джамалы на полуфинале и финале «Евровидения» на официальном YouTube-канале конкурса суммарно набрало более 25 миллионов просмотров.





После победы на «Евровидении-2016» Джамала была удостоена нескольких международных наград, в том числе Eurostory Award 2016 за лучшую строчку в конкурсной песне Евровидения и Marcel Bezencon Award за лучшее выступление по мнению комментаторов конкурса, а на родине, в свою очередь была отмечена званиями «Народный артист Украины» и «Почетный гражданин города Киев».





Летом 2016 года в Европе и США состоялся первый международный релиз певицы – альбом 1944. Пластинка вышла на крупнейшем в мире рекорд-лейбле Universal Music Group.











