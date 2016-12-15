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15 декабря 16, 16:30
В Киеве выступит группа "The Dire Straits Experience"
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В программе концерта – хиты из "золотого фонда" легендарных британцев Dire Straits. Встречайте легенду!
The Dire Straits Experience – 16 декабря в киевском Дворце Спорта. На сцене – оригинальные участники группы, а также лучшие музыканты мирового уровня.

В программе концерта – хиты из "золотого фонда" легендарных британцев Dire Straits. Не пропустите! Аншлаговое выступление знаменитой команды с грандиозным шоу You get a shiver in the dark… прошло в столице в феврале. И теперь любимые музыканты миллионов спешат в Украину в рамках нового концертного тура. Билеты уже разбирают преданные поклонники рок-группы. Поторопитесь!

"Опыт Dire Straits" - это знаменитый проект Криса Уайта, участника группы до ее роспуска в 1995. Вместе с Крисом в Украину приезжают выдающиеся музыканты с мировым именем:

Terence Reis: вокал, гитара. По мнению Криса, Теренц, – единственный человек в мире, способный играть и петь так же круто, как это делал основатель рок-группы Dire Straits Марк Нопфлер;

Richard Cottle: клавишные, орган;

Paddy Milner: орган, клавишные, вокал;

Michael Feat: бас-гитара, вокал;

Tim Walters: гитара, вокальные партии;

Chris Whitten: ударные.

Среди известных хитов Dire Straits – композиции Telegraph Road, Sultans of Swing, Romeo and Juliet, Money for Nothing, Walk of Life, Tunnel of Love, Brothers in Arms и другие. Эти работы принесли британцам пять статуэток "Грэмми" и статус самой коммерчески успешной группы в истории мировой рок-музыки (было продано свыше 120 миллионов копий их альбомов, и тенденция к увеличению числа продаж все еще сохраняется!)

Источник: http://telegraf.com.ua/
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