The Final Countdown. История одного хита

"Европейцы" обещают: на их первом в Украине концерте (да да, именно первом - за всю 37- летнюю историю группы!) они сыграют не только знаменитую The Final Countdown, но и весь одноименный альбом, и наиболее удачные и известные композиции из других альбомов. "Наши киевские фаны услышат все то, что они долгие годы мечтали услышать", - обещает харизматичный вокалист Джоуи Темпест. Тот самый, к ногам которого поклонницы падали еще в 80-е. Кстати, поклонницам сразу скажем: нет, не постарел. И уж тем более не подряхлел. Скорее, возмужал - и из милого парня с завитыми кудрями превратился в матерого такого рокерюгу. Как говорится, классического.



Чем обязаны визиту? Все дело в том, что в нынешнем, 2016-м, году "Финальному обратному отсчету" (именно так переводится название The Final Countdown на русский язык) исполнилось 30 лет, и группа отмечает этот юбилей, колеся по миру. Ну, как "отмечает"? Празднуют фанаты, а музыканты пашут до седьмого пота, но это не столь важно, главное - что и те, и другие получают удовольствие.



Кстати, мало кто знает, что культовому хиту EUROPE на самом деле не 30, а, можно сказать, целых 35 лет, ведь история The Final Countdown началась с проигрыша для клавишных, который Джоуи Темпест сочинил в 1981-м. Теперь его напоет каждый, а тогда коллеги очень сдержанно отнеслись к этому "та-да-да-дам": мол, ничего особенного, попса попсой, да и к чему мы это прицепим?



Лишь четыре года спустя Темпест, по совету бас гитариста группы, вернулся к этой мелодии и решил довести дело до конца - написать песню. А когда сыграл ее остальным членам группы, уже готовую, те снова не воодушевились, но все-таки согласились поработать над композицией. Лид гитарист Джон Норум и сейчас признается, что не услышал в песне ничего такого, что предвещало бы ей мировую славу и столь долгую жизнь, даже открыто сомнения высказывал - насчет того, стоит ли вообще выпускать это как сингл. Однако уступил Джоуии пошел на авантюру.



Итог известен: песней буквально заболели меломаны всего мира! Сингл The Final Countdown, вышедший в 1986 году, занял первые строчки самых авторитетных хит-парадов не только в Швеции, но и в Британии, Германии, Италии... В американском чарте Вillboard Hot 100 он оказался на восьмом месте, что для песни европейской группы уже рекорд. А в Советском Союзе люди боялись пропустить телепередачу "Лестница Якоба", через которую в страну просачивалась зарубежная музыка, - ведь именно в этой программе можно было увидеть красавчика Темпеста и услышать мелодию из числа тех, которые моментально цепляются к человеку...



Хит "Европы" в Европе, да и на других континентах, уже где только ни звучал: и в песенных конкурсах, и на фестивалях, и на показах мод, и на спортивных соревнованиях, где под эту песню выходили боксеры, рестлеры, участники боев без правил... Музыканты группы надеются, что за эти годы киевляне выучили слова и на концерт придут в хорошем расположении духа, готовые петь что есть сил. В конце концов, событие-то не абы-какого масштаба, ведь в оригинальном живом исполнении The Final Countdown прозвучит впервые в нашей стране...



Для всех тех, кто хочет стать частью исторического события и потом с гордостью рассказывать об этом детям и внукам, сообщаем:



начало концерта в 20.00;



билеты - в кассах города, на parter.ua и karabas.com.