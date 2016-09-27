Измаил готовится к музыкальному фестивалю "Дунайская Сечь"

«Музбат» проводит это мероприятие ежегодно с 2014 года с целью популяризации украинской культуры и патриотических настроений на юге Одесской области. Одновременно с выступлениями артистов на рок-фестивале происходит распространение украинской символики, исторической и современной литературы, проходят другие мероприятия.

В этом году на фестивале будет организована фотовыставка «Лица войны» и сбор средств на деятельность «Музбата» на востоке Украины. При финансовой поддержке со стороны государства планируются выступления рок-исполнителей в городах Болград, Белгород-Днестровский, Татарбунары, Рени, Сарата и на острове Змеиный.

«После оккупации российскими войсками Крыма и частей Донецкой и Луганской областей, мы, как никогда, должны сплотиться вокруг идеи сохранения нашего государства. Украинская патриотическая песня в данном вопросе является одной из самых мощных сил. В своей деятельности «Музбат», кроме прифронтовых территорий, особое внимание также уделяет поддержке украинской культуры и развития украинского патриотизма в южных регионах Украины. Поэтому мы решили провести некоммерческий фестиваль, на котором современная рок-музыка будет использована как форма донесения украинского культурного наследия», - отметил исполнительный директор Общественного союза«Творческое патриотическое объединение «Музыкальный батальон» Валерий Субботин.

Уже в 2014 году, во время проведения первого рок-фестиваля «Дунайская сечь», были собраны средства на нужды Измаильского пограничного отряда, а в 2015 году - для одесского военного госпиталя.

Организаторы рок-фестиваля «Дунайская Сечь» (Общественный союз «Творческое патриотическое объединение «Музыкальный батальон» при содействии партнера фестиваля – компании «ГЛОБАЛ КАМПАНИ») поставили целью поддержать украинцев Придунавья и еще раз подчеркнуть, что Придунавье - извечная составная часть единой Украины. Кроме этого, они намерены знакомить местных жителей с современной отечественной рок-музыкой, которая является продолжением традиций местной народной украинской, в том числе, казацкой песни, и подчеркнуть давнюю историческую принадлежность Придунавья к украинскому культурному пространству.

Общественный союз «Творческое патриотическое объединение «Музыкальный батальон» (далее МузБат) - объединение украинских музыкантов, артистов-патриотов, которые борются с вражеской оккупацией информационно-культурного пространства нашей Родины; обеспечивают духовную поддержку украинского войска, жителей прифронтовых территорий и отдельных регионов Украины, где состояние развития национальной культуры требует особого внимания. Свою деятельность МузБат начал в январе 2015 года по инициативе общественных деятелей и артистов-патриотов. С 14 апреля 2016 МузБат является официально зарегистрированным общественным объединением.

Фестиваль «Дунайская Сечь» - некоммерческое музыкальное мероприятие патриотического направления, которое сопровождается выступлениями украинских исполнителей в городах юго-западной части Одесской области, в воинских частях Государственной пограничной службы и Вооруженных сил Украины.